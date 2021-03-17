Ексглава СБУ Грицак прокоментував згадку його імені на «плівках Медведчука-Суркова»

Грицак зазначив, що питання передачі готівки на окуповані території, про яке йдеться у розмові начебто Медведчука та Суркова, він ніколи не обговорював

Ексголова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в 2014 році контактував із «міністром оборони» терористів «ДНР» Володимиром Кононовим щодо обміну полоненими.

Про це він заявив у коментарі «Радіо Свобода».

Таким чином Грицак прокоментував згадку свого імені на записах розмови начебто лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова.

За словами Грицака, під час підготовки обміну полоненими було декілька контактів із Кононовим.

«Коли обмін готувався, ми мали дійсно декілька контактів із Кононовим. Це ми завжди робили... Ми проводили їх (обміни – ред.) доволі успішно, ми не включали ні політичного керівництва, ні нашого, ні так званих республік, а ухвалювали рішення, так би мовити, на оперативно-тактичному рівні і забирали наших хлопців з в’язниць, з ям. Я дуже добре пам’ятаю цей обмін… Є фотографії і відео, де ми стоїмо в районі Ясинуватої на нейтральній території. Присутній був я, Кононов, Медведчук, «Альфа» українська, їхні бойовики. Тоді ми автобусами передавали бойовиків і забирали наших хлопців», – заявив ексголова СБУ.

Грицак зазначив, що питання передачі готівки на окуповані території, про яке йдеться у розмові начебто Медведчука та Суркова, він ніколи не обговорював.

«Це абсурд, просто абсурд. Мені хотілося б подивитися в очі тому самому Медведчуку, що він мав на увазі, коли оце верз. Ні про яку взагалі «готівку» мова не йшла. Нас можна звинуватити в чому завгодно, тільки не в таких речах… Йдеться про цілеспрямовані спроби дискредитації нас. Пояснити я це можу доволі просто. Ми й сьогодні продовжуємо роботу проти російської п’ятої колони в Україні і проти російської країни-агресора», – сказав ексголова СБУ.

Нагадаємо, 15 березня ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов, голоси на яких схожі на нардепа від «Опозиційної платформи – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука та експомічника президента Росії Владислава Суркова.

Раніше у ЗМІ було оприлюднено аудіозапис розмови двох людей із голосами, схожими на голоси Медведчука і Суркова. Ці особи обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Після цього глава СБУ Іван Баканов пообіцяв, що відомство проведе експертизу скандального аудіозапису. У той же час він запевнив, що матеріали долучили до кримінального провадження щодо фінансування тероризму.

Також Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука»

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.