Україна почне видавати електронні візи наприкінці березня
- Сьогодні, 15:49
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Наразі також тестується програма «Електронний консул» у 9 закордонних установах
Наприкінці березня Україна запустить систему «Електронна віза».
Про це під час звіту за 2017 рік на прес-конференції повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Буквально декілька днів тому в Мін'юсті ми зареєстрували наказ щодо створення системи «Електронна віза». Вона вже пройшла перший тест. Чотири-п'ять тижнів вона буде тестуватися в повному обсязі. І наприкінці березня має запрацювати. Тобто цивілізованим шляхом кожен може отримати електронну візу», - пообіцяв міністр.
Він додав, що зараз також тестується програма «Електронний консул» у 9 закордонних установах.
«До літа, сподіваюся, теж закінчимо і до кінця року вона запрацює в повному обсязі», - сказав Клімкін.