Українська Гельсінська спілка з прав людини зробила заяву щодо нових домовленостей в Мінську



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11 березня Контактна група в Мінську домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО

У заяві УГСПЛ йдеться, що вкрай важливим у переговорному процесі є статус і роль кожного учасника з вже встановленим мандатом відповідальності

Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи 11 березня було ухвалене рішення про створення Консультативної ради, метою якої є «здійснення діалогу, консультацій і напрацювання пропозицій з проектів політичних і правових рішень з врегулювання конфлікту», що зазначено в оприлюдненому в ЗМІ, як вважається, оригінального тексту документу. Таке рішення одночасно активізує діалог між представниками окупованих територій та України в межах Мінського перемовного процесу та несе загрозу недотримання червоних ліній, за які неприпустимо заходити у цьому діалозі. Таку заяву зробила Українська Гельсінська спілка з прав людини.

У заяві УГСПЛ щодо створення Консультативної ради йдеться, що вкрай важливим у переговорному процесі є статус і роль кожного учасника з вже встановленим мандатом відповідальності.

«Російська Федерація, яка є ініціатором і агресором у цьому збройному конфлікті, майже завжди має вирішальний голос в ухваленні рішень щодо звільнення утримуваних на непідконтрольній територій. Але вона повинна нести відповідальність за наслідки спричиненою нею агресії. Виведення Росії з-за столу переговорів як сторони конфлікту і надання їй статусу спостерігача, що проглядається в пункті 2 опублікованого документу, є тривожною тенденцією з намаганням вивести РФ із зони відповідальності за вчинену агресію. У той же час, аналіз опублікованих документів свідчить про те, що ця Консультативна рада є дорадчим органом, який має напрацьовувати матеріал, і готувати проекти рішень для засідань ТКГ з метою зробити її роботу більш ефективною», - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що формати переговорних процесів, якими є мінський і нормандський, повинні обов’язково визначати статус всіх сторін з урахуванням зон їхньої відповідальності у збройному конфлікті, спричиненому агресією РФ, і її постійною підтримкою зброєю, інструкторами, здійсненням військового управління незаконними збройними формування на території, неконтрольованій українським урядом.

Отже, УГСПЛ наголошує, що:

Статус РФ як сторони, що несе відповідальність за наслідки збройної агресії з відповідними санкціями, судовими процесами на національному та міжнародному рівнях має залишатися незмінним.

Діалог в межах Мінського процесу, звичайно ж, є компромісом, але межі цього компромісу не повинні переходити визначені червоні лінії, зокрема, легітимізацію незаконних утворень так званих ЛНР/ДНР, вирішення питання про непритягнення до відповідальності тих, хто вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини під час воєнних дій при встановленні окупаційного де-факто режиму, який існує на непідконтрольних Україні територіях.

Обов’язковим в процесі здійснення процесів переговорів має стояти питання забезпечення дотримання прав людини, і саме з врахуванням фактору забезпечення прав людини мають вирішуватися всі питання в межах ТКГ, такі як громадянство, вибори на окупованих територіях, здійснення виплат, мобільність і перетин лінії розмежування, медична допомога, освітні та інші питання.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.

Зазначимо, що навіть народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради із бойовиками ОРДЛО.