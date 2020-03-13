Зеленський веде Україну до прірви, а Путіна робить «миротворцем», – Безсмертний



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Політик впевнений, що Володимир Зеленський запустив особисту катастрофу

«Президент Зеленський, прагнучи аплодисментів Кремля, здає національні інтереси», – зазначив політик

Політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що сьогодні президент Зеленський запустив механізм власної катастрофи. А заразом глава держави своїми діями веде Україну до прірви.

Так вважає колишній представник України у тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний.

«Президент Зеленський, прагнучи аплодисментів Кремля, здає національні інтереси. Він сьогодні запустив механізм власної катастрофи!» - зазначив Безсмертний у соцмережах, де поширив відеозвернення щодо останніх домовленостей у Мінську.

«Підписані домовленості заслуговують найбільш негативних оцінок. І все, що звучить зараз, і визнання ОРДЛО стороною договірного процесу, і виведення Росії за межі цього міжнародного збройного конфлікту, і надання статусу РФ миротворця в цьому процесі і т. ін. Це дійсно об’єктивні оцінки того, що відбулося в рамках підписання цього протоколу», - заявив політик.

Він зазначив, що треба чітко розуміти, адже до вчорашнього дня позиція України базувалася на документах ООН і ОБСЄ, у відповідності до яких збройний міжнародний конфлікт з вини РФ, яка анексувала Крим і вторглася на територію українського Донбасу, визнавали Росію стороною конфлікту.

«Якщо ми подивимося на те, що було підписано в Мінську, РФ стає миротворцем, - заявив колишній член Тристоронньої контактної групи у Мінську. - Ще гірше. В документі закладено процедури, як буде нав’язуватися Україні позиція РФ. Це завдасть удару по «антипутінському клубу», який сьогодні сформований у світі. Іще гірше – Україна відмовилася фактично від підтримки клубу друзів України в світі».

«Що можна в цій ситуації порятувати? Очевидно, що серйозної кадрової зміни потребує Тристороння контактна група, особливо політична підгрупа. Але я не вірою в те, що президент Зеленський, якого веде Єрмак, у діях якого однозначно є ознаки державної зради, здатен сьогодні вчинити кроки. Але треба розуміти й самому президенту Зеленському: це рішення і дії, які в першу чергу запустили катастрофу його особисту. Тому що він не усвідомлює до якої межі і прірви він веде Україну», - резюмував політик.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.

Зазначимо, що навіть народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради із бойовиками ОРДЛО.