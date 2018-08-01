Українська казна спорожніла. У Мінфіні назвали причини



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Маркарова запевнила, що ситуація під контролем, всі платежі йдуть вчасно

Головною причиною низького рівня залишків на єдиному казначейському рахунку є невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень у розмірі 56 мільярдів гривень. Про це в середу, 1 серпня в Facebook написала в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

«Станом на початок серпня на гривневому Єдиному казначейському рахунку дійсно було 2 млрд грн, проте додатково на валютних рахунках ДКСУ станом на 1 серпня є еквівалент 20,9 млрд грн (які в стандартному звіті по ДКСУ на початку місяця не відображаються) і, виходячи зі щоденного плану серпня, Мінфін не мав причин продавати валюту. Звичайно, невиконання запланованих на перший квартал 2018 року запозичень у розмірі 56 млрд грн є головною причиною низького рівня гривневого ЄКР», - написала Маркарова.

Вона запевнила, що загальна ліквідність є достатньою, ситуація під контролем, всі платежі йдуть вчасно. І будуть йти вчасно.