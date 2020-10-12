  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська короткометражка стала кращою на кінофестивалі LKIFF

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">На кінофестивалі було представлено фільми з 33 країн</div> </div> </div> - Українська короткометражка стала кращою на кінофестивалі LKIFF
    На кінофестивалі було представлено фільми з 33 країн

    Найкращим короткометражним фільмом на російському кінофестивалі стала 15-хвилинна українська драма про молодого чоловіка, в якого виявили рак

    Український короткометражний фільм Не зараз став найкращим у своїй категорії на першому міжнародному кінофестивалі Leonid Khromov International Film Festival 2020 (LKIFF 2020). Підбивання підсумків відбулося сьогодні, 12 жовтня, в Москві в онлайн-форматі, повідомляється на сайті заходу.

    Короткометражка з України «Не зараз» стала найкращою в номінації Найкраща короткометражна драма.

    Головний приз кінофестивалю LKIFF 2020 отримала художня картина з Камеруну The Fisherman's Diary (Щоденник рибалки). Режисер цієї стрічки Ена Джонскотт став найкращим режисером.

    Також нагородами були відзначені:

    • Найкращий документальний фільм: Розмова з Америкою (A Conversation With America), США.
    • Найкращий короткометражний фентезі-фільм: Вовк (La Louve), Франція.
    • Найкраща короткометражна комедія: Проклята бабуся (Cursed Granny), Франція.
    • Найкращий короткометражний анімаційний фільм: Єн, зворушлива історія (Ian, A Moving Story), Аргентина.
    • Найкраща жіноча роль: Ханна Алем-Девідсон, 2А Клас (2ND CLASS), Швеція.
    • Найкраща чоловіча роль: Роман Євдокимов, фільм Ярди (Yards), Росія.
    • Спеціальна номінація від голови журі кінофестивалю Відкриття року: Провінційні мрійники (Provincial dreamers), Таджикистан.

    Кінофестиваль LKIFF 2020 заснований у квітні 2020 року російським продюсером Леонідом Хромовим. На перший міжнародний кінофестиваль були подані заявки від режисерів і продюсерів з 33 країн світу з усіх континентів.

    Українська драма «Не зараз», тривалістю 15 хвилин, розповідає про молодого чоловіка, який ніяк не може повірити в те, що у нього рак. Він також не наважується розповісти своїй дівчині про це. Однак робить коханій пропозицію і збирається, незважаючи ні на що, вижити.

    Режисером картини виступив Андрій Люлько.

    Постер фільму Не зараз. lkiff.com
    Постер фільму Не зараз. lkiff.com

    До цього повідомлялося, що український фільм взяв нагороду на кінофестивалі в Лондоні.

    Знятий в Києві трилер став кращим британським художнім фільмом на кінофестивалі MiraBan UK Film Awards.

    Нещодавно, львівський кінофестиваль Wiz-Art оголосив переможців.

    Швеція Росія історія США Франція Таджикистан рак Аргентина фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies