Українська короткометражка стала кращою на кінофестивалі LKIFF



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На кінофестивалі було представлено фільми з 33 країн

Найкращим короткометражним фільмом на російському кінофестивалі стала 15-хвилинна українська драма про молодого чоловіка, в якого виявили рак

Український короткометражний фільм Не зараз став найкращим у своїй категорії на першому міжнародному кінофестивалі Leonid Khromov International Film Festival 2020 (LKIFF 2020). Підбивання підсумків відбулося сьогодні, 12 жовтня, в Москві в онлайн-форматі, повідомляється на сайті заходу.



Короткометражка з України «Не зараз» стала найкращою в номінації Найкраща короткометражна драма.



Головний приз кінофестивалю LKIFF 2020 отримала художня картина з Камеруну The Fisherman's Diary (Щоденник рибалки). Режисер цієї стрічки Ена Джонскотт став найкращим режисером.



Також нагородами були відзначені:



Найкращий документальний фільм: Розмова з Америкою (A Conversation With America), США.

Найкращий короткометражний фентезі-фільм: Вовк (La Louve), Франція.

Найкраща короткометражна комедія: Проклята бабуся (Cursed Granny), Франція.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм: Єн, зворушлива історія (Ian, A Moving Story), Аргентина.

Найкраща жіноча роль: Ханна Алем-Девідсон , 2А Клас (2ND CLASS), Швеція.

Найкраща чоловіча роль: Роман Євдокимов, фільм Ярди (Yards), Росія.

Спеціальна номінація від голови журі кінофестивалю Відкриття року: Провінційні мрійники (Provincial dreamers), Таджикистан.

Кінофестиваль LKIFF 2020 заснований у квітні 2020 року російським продюсером Леонідом Хромовим. На перший міжнародний кінофестиваль були подані заявки від режисерів і продюсерів з 33 країн світу з усіх континентів.



Українська драма «Не зараз», тривалістю 15 хвилин, розповідає про молодого чоловіка, який ніяк не може повірити в те, що у нього рак. Він також не наважується розповісти своїй дівчині про це. Однак робить коханій пропозицію і збирається, незважаючи ні на що, вижити.



Режисером картини виступив Андрій Люлько.

Постер фільму Не зараз. lkiff.com

До цього повідомлялося, що український фільм взяв нагороду на кінофестивалі в Лондоні.



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