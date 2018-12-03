Українська «Вікіпедія» лідирує у світі за кількістю новостворених статей



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Відвідуваність версії онлайн-енциклопедії українською мовою в листопаді досягла рекордного рівня у 67,6 млн переглядів сторінок за місяць. Це 19-й показник у світі

На початок грудня кількість статей в україномовній версії «Вікіпедії» перевищила 870 тисяч – за цим критерієм вона посідає 16 місце в світі

Україномовна версія «Вікіпедії» лідирує у світі вже другий місяць поспіль за кількістю новостворених публікацій. Про це йдеться в блозі її редакторів «Вікі: медіа і технології».

Станом на початок грудня кількість статей перевищила 870 тисяч – за цим критерієм україномовна «Вікіпедія» посідає 16 місце в світі.

За листопад автори «Вікіпедії» створили 21104 статті. Після української версії за цим критерієм йдуть англійська, арабська, південно-азербайджанська та німецька «Вікіпедії». У середньому за день українські вікіпедисти публікують 703 нові статті.

Відвідуваність версії онлайн-енциклопедії українською мовою в листопаді досягла рекордного рівня у 67,6 млн переглядів сторінок за місяць. Це 19-й показник у світі.

Число активних зареєстрованих редакторів – тобто тих, які зробили хоча б одну правку у листопаді, становило 2 934 людини Це на 5,6 % перевищує показник листопада минулого року.

Нагадаємо, в вересні кількість переглядів української «Вікіпедії» перевищила 50 млн. А в травні редактори української «Вікіпедії» стали п'ятими за активністю в світі.

«Детектор медіа» публікував інтерв’ю з засновником ГО «Вікімедіа Україна», активним вікіпедистом Юрієм Пероганичем, де він розповів про ієрархію редакторів віртуальної енциклопедії та протистояння в поглядах, найбільш контраверсійні статті й чому українці досі більше читають російськомовну версію.

Як повідомлялося, Українська Вікіпедія стала першою у світі за кількістю статей за жовтень.