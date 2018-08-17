Українське видавництво надрукувало книжку з «російським» Кримом і стверджувало, що так правильно



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Представники видавництва спочатку залишили коментар зі спробою виправдатися

Українське видавництво «Ранок» видало освітню книжку для дітей «Рослинний світ», у якій на карті Євразії Крим був позначений одним кольором із російською частиною материку.

Про книгу повідомив у Facebook користувач Олександр Сапронов.

«Видавництво «Ранок», чому у вас в дитячій енциклопедії про рослини Крим позначений як Росія (сторінка 23)??? Це так ви даєте дітям зрозуміти, що агресія це круто? Що можна хапнути шмат чужої землі і залишитись непокараним? Це так ви поважаєте Українські закони? Ще і позиціонуєте себе як навчальна література. Браво, вчить собі далі. Але бажано не в Україні!», - написав Сапронов.

Допис репостнув користувач Сергій Громенко, якому представники видавництва спочатку залишили коментар зі спробою виправдатися.

«Автор ілюстрацій позначив частини світу, а не держави. І тим, хто знає географію, має бути відомо, що півострів Крим відноситься до Євразії, а Україна - до Європи», - написала представниця видавництва Марина Довганова.

Зауважимо, Євразія не є частиною світу, це - материк. Частиною світу є Європа, проте вона є частиною материку Євразія. До того ж на малюнку в європейській частині карти кольори змінюються відповідно саме до кордонів держав.

Пізніше Довганова визнала помилку видавництва та написала, що книгу приберуть із продажу.

«Топ-менеджмент видавництва «Ранок» розібрався у ситуації, що склалася. Ми визнаємо, що у книзі використане некоректне колірне рішення щодо позначення різних материків. Країни Євразії мали бути позначені одним кольором, як то Франція, Індія, цілісна Україна та решта країн материка. Редакція, що випускала книгу, понесе відповідальність за помилку. Книга буде знята з продажу. У видавництві «Ранок» вдосконалиться технологічний процес, буде впроваджено додатковий аудит макетів книг перед здачею їх у виробництво», - написала Довганова.