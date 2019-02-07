Українські банки сьогодні запустили послугу онлайн-обміну валют



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Для онлайн-обміну необхідно мати два рахунки - валютний і гривневий

Обміняти валюту можна буде в інтернет-банкінгу або мобільному додатку

З четверга, 7 лютого, українські банки отримали змогу продавати валюту онлайн. Наразі про старт продажу валюти через інтернет повідомили вже два банки - Monobank і ПриватБанк.

Реалізація валюти стала можливою завдяки закону «Про валюту і валютні операції», який почав діяти з 7 лютого. Обміняти валюту можна буде в інтернет-банкінгу або мобільному додатку. Щоправда, слід пам'ятати про ліміт - до 150 тисяч гривень в день і про те, що необхідно мати два рахунки - валютний і гривневий.

Наразі купити валюту за допомогою сервісу Monobank можуть тільки користувачі банку. Однак планується, що вже з кінця лютого з'явиться можливість переводити гроші з валютної карти іншого банку.

Крім Monobank про запуск онлайн-продажу валюти повідомив і державний ПриватБанк.

Послуга буде доступна через інтернет-банк Приват24, мобільний додаток Privat24, сервіс обміну валют у терміналах самообслуговування.

«У Приват24 та мобільному банку перезапуск сервісу онлайн-обміну валют дозволить миттєво купувати та продавати долари США та євро для зарахування на валютні картки або депозити з банківських карток у гривні (у межах встановленого НБУ ліміту до 150 тис. грн на добу). Якщо в клієнта немає валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно прямо в Приват24 за кілька секунд», – повідомила у Facebook голова прес-служби банку Інна Музичук.

У терміналі самообслуговування потрібно буде вибрати послугу «Обмін валют» у меню термінала «Банківські послуги», внести готівкову валюту та визначити картку, на яку буде перераховано гривні.

Загалом після набуття чинності закону «Про валюту і валютні операції» Нацбанк здійснив понад 20 валютних послаблень, зокрема, дозволив купувати державні облігації, номіновані у валюті та відмінив індивідуальну ліцензію для інвестицій.