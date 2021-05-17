Українські бійці на Донбасі потрапили під обстріли з вогнеметів і кулеметів

У неділю бойових втрат серед наших військових не було

За добу на Донбасі зафіксовано 15 ворожих обстрілів

Протягом минулої доби, 16 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного – противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем.

У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу бойових втрат серед наших воїнів немає.

Станом на 7 годину ранку, 17 травня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню неподалік Причепилівки зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, вчора на Чернігівщині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото).