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    Українські бійці на Донбасі потрапили під обстріли з вогнеметів і кулеметів

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    У неділю бойових втрат серед наших військових не було - Українські бійці на Донбасі потрапили під обстріли з вогнеметів і кулеметів
    У неділю бойових втрат серед наших військових не було

    За добу на Донбасі зафіксовано 15 ворожих обстрілів

    Протягом минулої доби, 16 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного – противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем.

    У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

    Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

    В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

    На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу бойових втрат серед наших воїнів немає.

    Станом на 7 годину ранку, 17 травня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню неподалік Причепилівки зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    «Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

    Нагадаємо, вчора на Чернігівщині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото).

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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