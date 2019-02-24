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    У світі

    Інженери України візьмуть участь у розробці великого безпілотного бомбардувальника

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    Інженери України візьмуть участь у розробці великого безпілотного бомбардувальника

    Українські інженери візьмуть участь у проекті спільно з колегами з Саудівської Аравії, США і Південної Кореї

    Українські інженери візьмуть участь у розробці великого безпілотного бомбардувальника. Про це повідомляє Naked Science.

    На виставці The International Defence Exhibition 2019 стало відомо, що українські інженери спільно з колегами з Саудівської Аравії, США і Південної Кореї візьмуть участь в розробці безпілотного бомбардувальника.

    Новий БПЛА отримає електрооптичні інфрачервоні датчики і багаторежимний радіолокатор. Він зможе нести протирадіолокаційні і протикорабельні ракети, а також керовані бомби.

    Одною з основних переваг нового безпілотника стане низька ціна і доступність БПЛА на ринку озброєнь.

    Science Technology є компанією з Саудівської Аравії, яку заснували для розробки, виробництва та експорту продукції військового і цивільного призначення.

    IDEX є однією з найбільших міжнародних виставок озброєнь, її проводять в Абу-Дабі раз у два роки.

    На міжнародній виставці IDEX 2019 представили українську малогабаритну тактичну систему радіорозвідки «Пластун» РП-3000.

    Джерело: Радіо Свобода

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