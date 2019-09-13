Зеленський розповів про свої стосунки із Трампом



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Зеленський 13 вересня виступив на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві Фото: пресслужба президента

За словами Зеленського, Трамп постійно вітав його «із якимись перемогами»

Президент Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.

Про це Зеленський сказав 13 вересня, виступаючи на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві.

«Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за постійну підтримку України, нашого суверенітету, територіальної цілісності. Що стосується наших стосунків з президентом Трампом, я йому вдячний, в цілому поки що все добре. Він мене постійно вітав із якимись перемогами. А потім Сполучені Штати тимчасово заблокували нам військову допомогу в розмірі 250 мільйонів доларів. Але ми ніяк не реагували, поки у нас не було іншого результату. Зараз я можу спокійно сказати, що у нас прекрасні відносини зі Сполученими Штатами, тому що тепер замість заблокованих 250 у нас буде 140 і 250», - зазначив глава держави.

На думку Зеленського, в України «дуже привальні відносини з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки».

Нагадаємо, США розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.

Джерело: Крим.Реалії