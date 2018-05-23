Українські овочі майже зрівнялись у ціні з польськими

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Буряк є безумовним чемпіоном з подорожчання

Вартість овочевого кошика за рік зросла на 22%, або на 8,8 грн. У квітні 2018 року його вартість склала 49,3 грн, тоді як на початок квітня минулого року вона становила 40,5 грн, пише AgroReview.

Такі дані наводить згідно з офіційною статистикою Олексій Дорошенко, директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж, на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

«До нашого овочевого кошика увійшло по кілограму буряка, капусти, картоплі, моркви та цибулі. Зазначу, що не всі овочі за рік подорожчали. Так, зокрема, капуста подешевшала на 4%, а ціна на картоплю не змінилася. Ціни на інші овочі з борщового набору зросли на 6-106%», - зазначає експерт.

За його словами, буряк є безумовним чемпіоном з подорожчання: ціна на нього збільшилася на 106%. Морква стала дорожчою на 22%, а цибуля - на 6%. У порівнянні з минулим роком, буряк подорожчав на 6,5 грн за кілограм, морква – на 2,3 грн, цибуля – на 40 коп. Капуста ж «просіла» в ціні на 40 коп. На кінець квітня кілограм моркви можна було купити в середньому за 12,9 грн, буряку – за 12,6 грн, капусти – за 9,2 грн, картоплі – за 7,8 грн, а цибулі – за 6,8 грн.

На початку грудня 2017 року фахівці також підраховували цінову динаміку борщового набору. Тоді зростання відбулось на ті ж 22% за рік.

«Це свідчить про стабільне подорожчання основи нашого раціону. Проте різні овочі демонструють зовсім різні тенденції. Цього року в Європі зросли ціни на коренеплоди, тобто на буряк та моркву, що одразу позначилося й на українському ринку.

Від початку року борщовий набір продемонстрував карколомний ціновий стрибок, після чого його вартість плавно повернулася до попередніх показників. Станом на середину травня вартість овочевого кошика в Україні була на 2% нижче, ніж у Польщі. Це говорить про потенціал для подальшого зростання, але вже нижчими темпами"» - підкреслює Олексій Дорошенко.