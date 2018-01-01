З початку року капуста подорожчала у 1,5 разів

Перед новорічними святами капусту можна була купити за ціною 1 гривня за кілограм

Цього тижня активно підвищуються ціни на білокачанну капусту. Про це повідомляє «АПК-Інформ: овочі і фрукти». За даними щоденного моніторингу проекту, тільки з початку року ця продукція в Україні подорожчала в середньому в 1,5 разів. 12 січня українські господарства пропонували капусту по 1,8-2,5 грн / кг (0,05-0,07 євро / кг), тоді



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Перед новорічними святами капусту можна була купити за ціною 1 гривня за кілограм

Цього тижня активно підвищуються ціни на білокачанну капусту. Про це повідомляє «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

За даними щоденного моніторингу проекту, тільки з початку року ця продукція в Україні подорожчала в середньому в 1,5 разів.

12 січня українські господарства пропонували капусту по 1,8-2,5 грн / кг (0,05-0,07 євро / кг), тоді як ще перед новорічними святами ціни на цю продукцію стартувала від 1 грн / кг (0,03 євро / кг).

Як відзначають аналітики ринку, подорожчання спровоковане відразу декількома причинами. Насамперед цьому сприяє помітне збільшення попиту. У той же час, пропозиція капусти на ринку порядком скоротилася, оскільки багато фермерів прийняли рішення призупинити продаж якісної продукції, вважаючи збут за поточними цінами недоцільним.

Як результат, на даний момент рівень цін на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 45% перевищують торішній на аналогічний період.

Нагадаємо, авторитетне американське видання The Washington Post опублікувало хвалебну статтю про український борщ.