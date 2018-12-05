Українські прикордонники отримали технічну допомогу від Норвегії на 6,5 млн гривень



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Передача технічної допомоги відбулася у відповідності до низки угод про співробітництво між урядами обох країн

Військові отримали дозиметри, спектрометри, захисні костюми та протигази

Житомирський прикордонний загін отримав обладнання для виявлення ядерних матеріалів і радіоактивних речовин від представників уряду Норвегії. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, передача технічної допомоги відбулася у відповідності до низки угод про співробітництво між урядами обох країн.

Прикордонники отримали технічне обладнання, зокрема дозиметри, спектрометри, захисні костюми, протигази тощо на загальну суму понад 6,5 млн гривень.

«Прилади надають можливість виявляти спеціальні ядерні матеріали, радіоактивні речовини промислового, медичного характеру та інші матеріали, що можуть бути джерелами іонізуючого випромінювання. Засоби виявлення радіоактивних джерел забезпечують надання сигналу тривоги, що викликаються джерелами гамма, нейтронного та гамма/нейтронного випромінювання та альфа, бета-забруднення, а також проведення спектрального аналізу джерела та його ідентифікацію», - пояснив начальник відділення РХБ захисту та екологічної безпеки Житомирського загону Сергій Козубенко.