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    Українські туристи опинилися серед лідерів з поїздок на Мальдіви

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    Українці частіше почали їздити на Мальдіви&nbsp; - Українські туристи опинилися серед лідерів з поїздок на Мальдіви
    Українці частіше почали їздити на Мальдіви 

    Зростання турпотоку з України на Мальдіви за підсумками минулого року склало 17,6%, що є одним з найбільших серед європейських країн

    За підсумками 2018 року 9 722 українських туристів відпочили на курортах Мальдівських островів, що дозволило Україні увійти до 20-ки країн Європи, туристи з яких найбільше відвідують Мальдіви.

    Про це повідомили у Офісі з туризму та промоції Мальдів. Зростання турпотоку з України за підсумками минулого року у порівнянні з 2017 роком склало 17,6%, що є одним з найбільших серед європейських країн. За цим показником Україна посіла 8 місце серед 32 країн Європи.

    За статистичними даними 2019 року, з січня по травень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, українських туристів на Мальдівах знову збільшилося — цього разу на 8,3%.  

    Найбільше зростання турпотоку до Мальдів за результатами 2018 року показала Польща, збільшення туристів з якої спостерігається на рівні 38,2%. Водночас найбільше на Мальдівах на сьогодні відпочиває туристів з Китаю, Великобританії, Німеччини та Італії.

    Зазначимо, що прямого регулярного авіасполучення, а також чартерних рейсів туроператорів між Україною та Мальдівською республікою наразі немає. 

     Читайте також: Літо-2019. Як відпочити гарно і дешево?


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