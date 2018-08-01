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    Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО в Грузії

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    Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО в Грузії

    Сьогодні в Грузії стартують багатонаціональні військові навчання NATO та партнерів Альянсу Noble Partner

    Багатонаціональні військові навчання НАТО та партнерів Альянсу, серед яких і Україна, стартують 1 серпня у Грузії.

    Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні в Грузії стартують багатонаціональні військові навчання NATO та партнерів Альянсу Noble Partner», - написала Климпуш-Цинцадзе.

    Вона додала, що майже три тисячі військових з 13 країн, серед яких і Україна, та 140 одиниць техніки два тижні виконуватимуть спільні завдання в Грузії.

    Як поінформувало посольство України в Грузії, його очільник Ігор Долгов взяв участь у церемонії офіційного відкриття багатонаціональних військових навчань Nobel Partner 2018.  

    Вони проходитимуть на тренувальній базі Вазіані в передмісті Тбілісі та триватимуть до 15 серпня. НАТО представляють військовослужбовці збройних сил США, Великої Британії, ФРН, Естонії, Франції, Литви, Норвегії, Польщі та Туреччини, а партнерів НАТО – Україна, Грузія, Азербайджан і Вірменія.

    На навчаннях Україна представлена ротою морської піхоти (96 військовослужбовців Збройних сил), яких грузинська сторона забезпечує необхідним військовим майном, озброєнням та технікою.

    Метою навчання є поліпшення навичок в операціях забезпечення стабільності, оборони або наступу, підвищення військової взаємосумісності збройних сил членів і партнерів НАТО, розвиток тренувальних можливостей сил реагування НАТО та поглиблення співробітництва між країнами-учасницями навчань.

     

     

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