Українські військові на Донбасі передали бойовикам тіла двох росіян

Тіла загиблих були знайдені під час пошукових робіт минулого року

На луганському напрямку військовослужбовцями сил АТО та співробітниками Нацполіції були передані останки двох загиблих, ймовірно членів незаконних збройних формувань. Про це передає прес-центр сил АТО. За словами представників гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200» тіла загиблих були знайдені під час пошукових



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Гуманітарний проект Збройних сил України «Евакуація 200»

Тіла загиблих були знайдені під час пошукових робіт минулого року

На луганському напрямку військовослужбовцями сил АТО та співробітниками Нацполіції були передані останки двох загиблих, ймовірно членів незаконних збройних формувань.

Про це передає прес-центр сил АТО.

За словами представників гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200» тіла загиблих були знайдені під час пошукових робіт в районі селища Теплого, Станично-Луганського району минулого року в загальному похованні із шести тіл.

За результатами ДНК-аналізу, що був проведений органами судово-медичної експертизи, були ідентифіковані чотири особи. Двоє із ідентифікованих вихідці з Луганщини, були передані протилежній стороні у січні, інші два – із Російської Федерації, передані у середу. Ідентифікація останків ще двох триває.

Українські військові висловили сподівання, що проведена робота активізує заходи з пошуку загиблих та зниклих безвісти на територіях, що тимчасово не підконтрольні уряду.

Нагадаємо, у середу терористи на Донбасі стріляли із танків і заборонених мінометів.