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    Українські військові на Донбасі збили чотири ворожі безпілотники

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    Бойовики на Донбасі використовують БПЛА, щоб стежити за позиціями Збройних сил - Українські військові на Донбасі збили чотири ворожі безпілотники
    Бойовики на Донбасі використовують БПЛА, щоб стежити за позиціями Збройних сил

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» чотири ворожі квадрокоптери були збиті українськими захисниками

    Українські військовослужбовці на Донбасі збили 4 безпілотники, які бойовики використовували для коригування артилерійського вогню.

    Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

    «Для коригування артилерійського вогню упродовж дня 14 лютого противник активно застосовував безпілотні літальні апарати. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» чотири ворожі квадрокоптери були збиті українськими захисниками», – йдеться у повідомленні.

    Також за даними місії ОБСЄ, російські окупанти влаштували бойові стрільби в зоні безпеки. 

    «12 лютого, патрулюючи приблизно за 2,5 км на південь від н. п. Софіївка (кол. Карло-Марксове, непідконтрольний урядові, 40 км на північний схід від Донецька), члени патруля СММ чули 10 вибухів від пострілів, а також бачили 3 танки (Т-72) приблизно за 2–3 км на західно-північний захід від своєї позиції», – зазначає СММ.

     

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