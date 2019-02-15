Українські військові на Донбасі збили чотири ворожі безпілотники



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Бойовики на Донбасі використовують БПЛА, щоб стежити за позиціями Збройних сил

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» чотири ворожі квадрокоптери були збиті українськими захисниками

Українські військовослужбовці на Донбасі збили 4 безпілотники, які бойовики використовували для коригування артилерійського вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

«Для коригування артилерійського вогню упродовж дня 14 лютого противник активно застосовував безпілотні літальні апарати. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» чотири ворожі квадрокоптери були збиті українськими захисниками», – йдеться у повідомленні.

Також за даними місії ОБСЄ, російські окупанти влаштували бойові стрільби в зоні безпеки.

«12 лютого, патрулюючи приблизно за 2,5 км на південь від н. п. Софіївка (кол. Карло-Марксове, непідконтрольний урядові, 40 км на північний схід від Донецька), члени патруля СММ чули 10 вибухів від пострілів, а також бачили 3 танки (Т-72) приблизно за 2–3 км на західно-північний захід від своєї позиції», – зазначає СММ.