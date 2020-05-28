Українські військові на Донбасі збили ворожий безпілотник



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Українські військові на Донбасі збили ворожий безпілотник

Бойовики сім разів обстріляли українські позиції

27 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Новотроїцького противник зранку обстріляв наші оборонні укріплення з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а у вечері з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Широкиного ворог задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Поруч Старогнатівки оборонні укріплення українських воїнів були обстріляні зі стрілецької зброї. У ранковий час наші військовослужбовці, які захищають підступи до Мар’їнки відмітили проліт безпілотного літального апарату противника типу «Квадрокоптер». Застосувавши штатне озброєння українські герої збили ворожий БпЛА.

По опорних пунктах наших захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник відкривав вогонь із мінометів різних калібрів, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення та гранатометів.

Зокрема, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових, а також протитанкових гранатометів агресор вів вогонь біля населеного пункту Луганське. Неподалік Кримського та Новолуганського окупанти використовували міномети 82-го калібру.

Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби, 28 травня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.