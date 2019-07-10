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    На блокпості в Горлівці поранено жінку

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    На блокпості в Горлівці поранено жінку

    У звіті СММ ОБСЄ не вказаний напрямок, з якого вівся вогонь

    На Донбасі 39-річна жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості в Горлівці.

    Про це 10 липня повідомляє штаб ООС у Facebook.

    За даними звіту СММ ОБСЄ, випадок стався 6 липня.

    «Жінка розповіла, що пополудні, коли вона стояла на блокпості, почула стрілянину та відчула, як куля влучила їй у ногу. Вона додала, що першу медичну допомогу їй надали мирні жителі, а згодом медики швидкої допомоги», - заявили у штабі.

    Зауважується, що у звіті СММ ОБСЄ не вказаний напрямок, з якого вівся вогонь, але вогнева активність підрозділів Об'єднаних сил у зазначеному напрямку в той день не була зафіксована.

    Нагадаємо, на Донбасі у результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського був травмований мирний житель.

    9 липня бойовики на Донбасі  27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

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