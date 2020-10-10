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    В українській армії за минулу добу ще у 112 військовослужбовців виявили Covid-19

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    Всього за час пандемії одужало &ndash; 2788 осіб, летальних випадків &ndash; 11 - В українській армії за минулу добу ще у 112 військовослужбовців виявили Covid-19
    Всього за час пандемії одужало – 2788 осіб, летальних випадків – 11

    Станом на 10 жовтня у ЗСУ коронавірусом хворіють 870 осіб

    У Збройних силах України за минулу добу, 9 жовтня, зафіксували 112 нових випадків Covid-19. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

    Зазначається, що станом на 10 жовтня у ЗСУ хворіють 870 осіб.

    «Всього за час пандемії одужало – 2788 осіб, летальних випадків – 11», – йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі Медсил інформують, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 504 особи. «Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 54 особи. У закладах охорони здоров’я перебуває 24 особи, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 88 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявлено 5728 хворих на коронавірус. Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

    ЗСУ військові хвороби коронавірус
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