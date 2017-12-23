Українські військові передали в ОРДЛО тіла бойовиків

Тіла були знайдені пошуковою групою цивільно-військового співробітництва

На КПВВ «Станиця Луганська», в рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація 200», була проведена передача останків тіл загиблих, ймовірно, представників незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, тіла були знайдені пошуковою групою цивільно-військового



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Тіла були знайдені пошуковою групою цивільно-військового співробітництва

На КПВВ «Станиця Луганська», в рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація 200», була проведена передача останків тіл загиблих, ймовірно, представників незаконних збройних формувань. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, тіла були знайдені пошуковою групою цивільно-військового співробітництва неподалік міста Щастя в вересні минулого року.

«В результаті тісної міжвідомчої співпраці Збройних сил України, Національної поліції України та органів судово-медичної експертизи було встановлено особи загиблих. Після проведення необхідних слідчих дій та ДНК експертизи знайдено родичів загиблих, що мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області», - йдеться у повідомленні.

«Ми і надалі будемо проводити пошукові роботи в рамках проекту «Евакуація 200» по виявленню останків загиблих та передачі їх після проведення експертизи сім’ям», - зазначив командир групи майор Олег Нещадим.

Останки тіл передані родичам загиблих. При отримані тіл були присутні представники Всеукраїнської спілки ветеранів війни в Афганістані, які співпрацюють в рамках проекту.