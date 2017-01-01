Українські військові поліпшили своє тактичне становище на донецькому напрямку

ЗСУ відтепер легше спостерігати за ворогом

Сили АТО поліпшили своє тактичне становище на донецькому напрямку. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook. «Окремі підрозділи Збройних сил України на донецькому напрямку поліпшили тактичне становище з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЗСУ відтепер легше спостерігати за ворогом

Сили АТО поліпшили своє тактичне становище на донецькому напрямку. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.

«Окремі підрозділи Збройних сил України на донецькому напрямку поліпшили тактичне становище з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокаційні обстріли російсько-окупаційних військ», - сказано в ньому.

Штаб АТО підкреслює, що Збройні сили суворо дотримуються «мінських домовленостей», у відповідності з якими вони можуть зміцнювати або переобладнати свої позиції, передислокуватися в межах територій, визначених цими домовленостями.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по українських захисниках, було поранено бійця ЗСУ.