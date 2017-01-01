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    Українські військові поліпшили своє тактичне становище на донецькому напрямку

    ЗСУ відтепер легше спостерігати за ворогом
    Сили АТО поліпшили своє тактичне становище на донецькому напрямку. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.   «Окремі підрозділи Збройних сил України на донецькому напрямку поліпшили тактичне становище з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на
    • Сьогодні, 10:39
    • Розсилка

    ЗСУ відтепер легше спостерігати за ворогом

    Сили АТО поліпшили своє тактичне становище на донецькому напрямку. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.

     

    «Окремі підрозділи Збройних сил України на донецькому напрямку поліпшили тактичне становище з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокаційні обстріли російсько-окупаційних військ», - сказано в ньому.

    Штаб АТО підкреслює, що Збройні сили суворо дотримуються «мінських домовленостей», у відповідності з якими вони можуть зміцнювати або переобладнати свої позиції, передислокуватися в межах територій, визначених цими домовленостями.

    Як повідомлялося, за минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по українських захисниках, було поранено бійця ЗСУ.

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