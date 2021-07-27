І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)

Головною метою заняття було налагодження взаємодії між підрозділами збройних сил України та Грузії

Головною метою заняття було налагодження взаємодії між підрозділами збройних сил України та Грузії

Робота на техніці у складі змішаних екіпажів допомогла досягти синхронізації дій під час спільної контратаки

Морські піхотинці українських та грузинських збройних сил в рамках міжнародних навчань «Agile Spirit – 2021» відпрацювали навички з тактичної підготовки. Про це повідомила пресслужба командування ВМС ЗСУ.

«На грузинському полігоні Орфоло у межах міжнародних навчань «Agile Spirit – 2021» відбулися заняття з тактичної підготовки. Українські та грузинські військові відпрацювали такі питання, як переміщення пішим порядком, на техніці та здійснення контратаки. Навчання розпочалися з індивідуального відпрацювання тактичних елементів, після чого було сформовано змішані групи з представників обох країн», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що робота на техніці у складі саме таких змішаних екіпажів допомогла досягти синхронізації дій під час спільної контратаки. У ході тренувань використовувалися бронетранспортери грузинського виробництва Didgori-1, Didgori-2 та БМП-2.

Головною метою заняття було налагодження взаємодії між підрозділами збройних сил України та Грузії.

Додамо, що минули щорічні змагання на кращу групу спеціального призначення ССО України, що відбувалися на базі Навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вони тривали протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що Національна асоціація оборонної промисловості України повідомила про успішні випробування нового снаряду натівського калібру.

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