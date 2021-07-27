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    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)

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    Головною метою заняття було налагодження взаємодії між підрозділами збройних сил України та Грузії - І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)
    Головною метою заняття було налагодження взаємодії між підрозділами збройних сил України та Грузії
    Фото: ВМС ЗС України/Facebook

    Робота на техніці у складі змішаних екіпажів допомогла досягти синхронізації дій під час спільної контратаки

    Морські піхотинці українських та грузинських збройних сил в рамках міжнародних навчань «Agile Spirit – 2021» відпрацювали навички з тактичної підготовки. Про це повідомила пресслужба командування ВМС ЗСУ.

    «На грузинському полігоні Орфоло у межах міжнародних навчань «Agile Spirit – 2021» відбулися заняття з тактичної підготовки. Українські та грузинські військові відпрацювали такі питання, як переміщення пішим порядком, на техніці та здійснення контратаки. Навчання розпочалися з індивідуального відпрацювання тактичних елементів, після чого було сформовано змішані групи з представників обох країн», – йдеться в повідомленні.

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    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)
    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)
    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)
    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)
    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)
    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)
    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)

    Відомо, що робота на техніці у складі саме таких змішаних екіпажів допомогла досягти синхронізації дій під час спільної контратаки. У ході тренувань використовувалися бронетранспортери грузинського виробництва Didgori-1, Didgori-2 та БМП-2.

    Головною метою заняття було налагодження взаємодії між підрозділами збройних сил України та Грузії.

    Додамо, що минули щорічні змагання на кращу групу спеціального призначення ССО України, що відбувалися на базі Навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вони тривали протягом двох тижнів.

    Нагадаємо, що Національна асоціація оборонної промисловості України повідомила про успішні випробування нового снаряду натівського калібру.

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    Теги: військові навчання Грузія Україна
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    І знову військові навчання. Морпіхи Грузії та України «осідлали» броньовики (фото)