Українські воїни у Британії тренуються нищити ворогів (фото) 

Новобранці ведуть імітаційні бої під керівництвом британських командирів – The New York Times

У Великій Британії триває навчання українських воїнів, яке здійснюється під керівництвом іноземних інструкторів. Світлини з тренування показало видання The New York Times.

У селі в Кенті, що на південному сході Англії, українські новобранці ведуть імітаційні бої під керівництвом британських командирів. Навчальне село спроєктоване так, щоб нагадувати ситуацію, з якою вони незабаром зіткнуться на передовій, більш ніж за тисячу миль від зони тренувань.

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Як відомо, на початку липня у Великобританії розпочалося навчання мобілізованих українських військових, які не мають або практично не мають досвіду армійської служби. У програмі навчання, яка триватиме кілька місяців, буде здійснено вишкіл приблизно 10 тис. українських солдатів. У ній беруть участь 1050 британських військових інструкторів.

Серед іншого, новобранців навчають поводженню зі зброєю, наданню першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання та законам збройних конфліктів.

Згодом стало відомо, що Нідерланди приєднаються до навчання українських солдатів у Великій Британії.

Крім того, Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових.