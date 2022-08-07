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Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових

Надія Клочко
glavcom.ua
Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових
120 шведських інструкторів навчатимуть українських військових
фото з відкритих джерел

У програмі навчання у Великій Британії візьмуть участь близько 10 тис. українських військовослужбовців

Шведська армія відправить до Великої Британії до 120 інструкторів для навчання українських військових. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони Швеції.

«У період з 12 серпня до 31 грудня 2022 року збройні сили Швеції направлять до Великої Британії до 120 інструкторів для проведення базової військової підготовки громадян України, розділеної на кілька навчальних курсів», – повідомили в оборонному відомстві Швеції.

У Міноборони Швеції додали, що ініціатива надати громадянам України можливість пройти базову військову підготовку походить від Великої Британії – країна запросила інші країни-партнери в Об’єднаних експедиційних силах (JEF) і Канаду долучитися.

«Зараз уряд вирішив, що Швеція зробить свій внесок, навчаючи українських військових», – йдеться у повідомленні.

Загалом очікується, що у програмі навчання у Великій Британії візьмуть участь близько 10 тис. громадян України. Максимум 60 шведських інструкторів перебуватимуть у Британії одночасно. Шведська частина програми навчання розпочнеться, як тільки це стане практично можливим.

«Війна Росії проти України триває вже більш як п'ять місяців, і надзвичайно важливо, щоб решта світу продовжувала підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і самовизначення. Важливо, що Швеція є частиною цих зусиль, а шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України», – заявив міністр оборони Петер Гультквіст.

Нагадаємо, на початку липня до Великої Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у новій великій військовій програмі з навчання на її території впродовж кількох місяців.

Навчання дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички ефективного ведення бойових дій на передовій. Курс включає програми з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, виживання в польових умовах, тактику патрулювання та правові основи збройних конфліктів.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія найближчим часом передасть Україні кілька військових кораблів. ЗСУ вже проходять відповідні навчання.

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Теги: Велика Британія Швеція військові навчання війна

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