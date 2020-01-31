Українські яйця купуватимуть Арабські Емірати



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Україна та ОАЕ погодили сертифікати здоров'я для експорту яєць та м'яса

Погоджено сертифікати здоров'я для експорту яєць та яєчних продуктів, а також м'яса та м'ясопродуктів з України до ОАЕ.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Компетентні органи України та Об'єднаних Арабських Еміратів погодили сертифікати здоров'я для експорту столових яєць та яєчних продуктів, а також м'яса та м'ясних продуктів з України до Об'єднаних Арабських Еміратів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детальніше ознайомитися з сертифікатами можна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво» у рубриці «Сертифікати на експорт з України».