Українських миротворців нагородили «за службу миру» в Конго: фото



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Фото: Міноборони Українських миротворців в ДР Конго нагороджено медалями ООН «За службу миру»

18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН на території Конго з грудня 2012 року

Військових 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України нагородили медалями «За службу миру» в Демократичній республіці Конго.

Про це повідомляє міністерство оборони.

Згідно з повідомленням, нагородження відбулося 24 серпня на летовищі в конголезькому місті Гома під час «Параду медалей» – церемонії нагородження миротворців за внесок у підтримання миру в «гарячих точках» світу.

«Впродовж багатьох років наші воїни-миротворці виконували і виконують почесну і благородну місію – дають надію сотням тисяч людей у «гарячих точках» планети на мирне життя та щасливе майбутнє», – сказав під час урочистого виступу командир 18-го окремого вертолітного загону підполковник Григорій Ситник.

Очільник миротворчої місії в ООН генерал-лейтенант Еліас Родрігес Мартінс Філхо своєму зверненні до українських миротворців назвав внесок у відбудову миру «безкорисливим і найбільш шляхетним для воїна-миротворця».

«Українські миротворці з честю виконують шляхетну та відповідальну місію із забезпечення миру і стабільності на конголезькій землі», – сказав Філхо.

Як заявляють у Міноборони, український національний контингент вертолітного загону виконує завдання щодо вогневої підтримки наземних сил, озброєного супроводження, перегрупування сил, підтримки пошуково-рятувальних та десантних операцій, медичного перевезення, патрулювання та спостереження.

18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН на території Демократичної республіки Конго з грудня 2012 року.