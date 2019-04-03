Українських поліцейських почали тренувати американські копи



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Наразі 40 поліцейських проходять спецкурс у американських правоохоронців

На початку травня 32 об'єднані тергромади отримають підготовлених американцями офіцерів

До підготовки майбутніх українських поліцейських долучились американські правоохоронці.

Про це повідомляє Нацполіція.

«Упродовж місяця старші радники з правоохоронних питань Департаменту юстиції США ICITAP Майкл Ворд та Філ Вотерс навчатимуть поліцейських найкращим міжнародним практикам взаємодії поліції та громади, ефективній комунікації в поліцейській діяльності та передаватимуть власний успішний багаторічний досвід», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже на початку травня 32 об'єднані тергромади отримають підготовлених офіцерів.

У поліції області також нагадали, що наразі 40 поліцейських проходять спецкурс, під час якого отримують поглиблені знання з тактичної, медичної та вогневої підготовки, отримають навички контраварійного керування, комунікації з населенням та інші практичні знання для успішної роботи на посаді «поліцейський офіцер громади».