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    Українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено

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    Зараз у населених пунктах максимальна швидкість для автомобілів складає не більше 50 км/год, але Координаційна рада Форуму вивчає можливість зміни цього пункту - Українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено
    Зараз у населених пунктах максимальна швидкість для автомобілів складає не більше 50 км/год, але Координаційна рада Форуму вивчає можливість зміни цього пункту

    Наразі під час визначення швидкісного режиму відштовхуються від класифікації доріг, але у багатьох містах вона не затверджена - Караваєв

    В Україні незабаром можуть змінити правила дорожнього руху стосовно швидкісного режиму. Про це повідомив заступник голови Координаційної ради загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.

    Як пише «MMR», зараз у населених пунктах максимальна швидкість для автомобілів складає не більше 50 км/год, але Координаційна рада Форуму вивчає можливість зміни цього пункту.

    «На магістральних дорогах максимальна швидкість може скласти не більше 100 км/год, на магістральних вулицях загальноміського значення – не більше 80 км/год, на магістральних вулицях районного значення – не більше 60 км/год, на вулицях і дорогах місцевого значення – не більше 50 км/год», – йдеться у повідомленні.

    У Координаційній раді наголошують, що пропонується відштовхуватися від класифікації доріг, але у багатьох містах вона не затверджена. «Перш ніж вводити подібне розмежування граничної швидкості, варто вирішити цю проблему», – йдеться у публікації.

    До відома, до кінця 2020 року на автострадах планують встановити 220 камер автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР. Наступного року в МВС планують закупити ще близько 250 камер. Усі пристрої встановлять на аварійно найнебезпечніших, швидкісних ділянках руху.

    Як повідомлялося, в Україні з'являться нові обмежувачі швидкості на дорогах.

    Також повідомлялося, що поліція встановить в патрульні машини прилади фіксації швидкості руху на дорогах.

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