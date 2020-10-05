В Україні з'являться нові обмежувачі швидкості на дорогах



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Змінені стандарти дозволять встановлювати розділювальні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери та острівці безпеки

Вперше розроблений стандарт на заходи та засоби зменшення швидкості автомобілів, що набуде чинності з 1 листопада

В Україні з 1 листопада для для зменшення швидкості автомобілів на дорогах, окрім «лежачих поліцейських», почнуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги. Про це повідомляє Укравтодор у Facebook

Згідно з повідомленням, для цього вперше розроблений стандарт на заходи та засоби зменшення швидкості автомобілів, що набуде чинності з 1 листопада.

Як розповіли в «Укравтодорі», дотепер існував лише один засіб зменшення руху – так званий «лежачий поліцейський», всі інші усталені світові практики інженери-проєктанти застосовували лише на власний страх та ризик.

«Змінені стандарти дозволять встановлювати розділювальні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери та острівці безпеки. Вони проєктуються під час ремонту або модернізації існуючих доріг та вулиць, а також під час будівництва та реконструкції. Завдяки їм водій буде змушений підтримувати постійну безпечну швидкість, а не змінювати її, повсякчас розганяючись та гальмуючи», – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що особлива увага буде приділятися до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними.

Також повідомлялося, що поліція встановить в патрульні машини прилади фіксації швидкості руху на дорогах.