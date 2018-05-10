Українським заробітчанам у Польщі покращили умови праці

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Нововведення буде позитивним для найнятих на збір врожаю робітників

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про соціальне страхування працівників сільського господарства. Передбачається, що зміни повинні сприяти детінізації аграрного сектору і забезпечити права сезонних робітників.

Про це повідомляє Radio ZET.

Зміни до польського законодавства, зокрема, передбачають введення нового типу угоди - для працевлаштування на час збору врожаю. Її можна буде укладати на 120 днів.

Завдяки нововведенню, найняті на збір врожаю робітники, яких тепер будуть називати «помічниками фермера», отримають обов'язкове медичне страхування, декретні виплати і страхування від нещасних випадків для сезонних працівників.

Зазначимо, що в польському аграрному секторі працює понад 500 тисяч українців, для яких таке нововведення буде позитивним.

Нагадаємо, для українських трудових мігрантів у Польщі відкрито інформаційну лінію, де можна отримати необхідну інформацію про працевлаштування, а також подати скаргу на працедавця.

Джерело: Кореспондент.net