У Британії в літаку виявили півтонни кокаїну
- Сьогодні, 01:37
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За підозрою в імпорті наркотиків було затримано п'ять пасажирів
Співробітники прикордонної служби Великої Британії в понеділок, 29 січня, виявили близько 500 кг кокаїну у валізах на борту приватного літака в аеропорту Фарнборо.
Про це повідомляє BBC.
У британському Національному агентстві з боротьби зі злочинністю заявили, що це одна з найбільших партій кокаїну, коли-небудь вилучених у країні. За підозрою в імпорті наркотиків було затримано п'ять пасажирів - два британці, два іспанці й італієць.
Представник прикордонної служби розповів, що офіцери обшукали літак і виявили наркотики в 15 валізах, в кожній було від 34 до 37 пакетів вагою близько кілограма кожний.
Зазначається, що літак прибув із колумбійській столиці Боготи, вартість виявленого наркотику оцінюється приблизно в 50 млн фунтів стерлінгів (близько 70,6 млн доларів).
Членів екіпажу літака допитали і відпустили без висунення звинувачень.