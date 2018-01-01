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    У Британії в літаку виявили півтонни кокаїну

    За підозрою в імпорті наркотиків було затримано п'ять пасажирів
    Співробітники прикордонної служби Великої Британії в понеділок, 29 січня, виявили близько 500 кг кокаїну у валізах на борту приватного літака в аеропорту Фарнборо. Про це повідомляє BBC. У британському Національному агентстві з боротьби зі злочинністю заявили, що це одна з найбільших партій кокаїну, коли-небудь вилучених у країні. За
    • Сьогодні, 01:37
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    Британські прикордонники виявили близько 500 кг кокаїну у валізах на борту приватного літака
    Британські прикордонники виявили близько 500 кг кокаїну у валізах на борту приватного літака

    За підозрою в імпорті наркотиків було затримано п'ять пасажирів

    Співробітники прикордонної служби Великої Британії в понеділок, 29 січня, виявили близько 500 кг кокаїну у валізах на борту приватного літака в аеропорту Фарнборо.

    Про це повідомляє BBC.

    У британському Національному агентстві з боротьби зі злочинністю заявили, що це одна з найбільших партій кокаїну, коли-небудь вилучених у країні. За підозрою в імпорті наркотиків було затримано п'ять пасажирів - два британці, два іспанці й італієць.

    Представник прикордонної служби розповів, що офіцери обшукали літак і виявили наркотики в 15 валізах, в кожній було від 34 до 37 пакетів вагою близько кілограма кожний.

    Зазначається, що літак прибув із колумбійській столиці Боготи, вартість виявленого наркотику оцінюється приблизно в 50 млн фунтів стерлінгів (близько 70,6 млн доларів).

    Членів екіпажу літака допитали і відпустили без висунення звинувачень.

    літак наркотики Велика Британія
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