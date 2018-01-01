Український Інститут світової політики увійшов до рейтингу найкращих у Європі

У переліку найкращих аналітичних центрів Європи – вісім з України

Український інститут світової політики (Institute of World Policy) потрапив до Щорічного рейтингу найкращих аналітичних центрів світу «2017 Global Go to Think Tank Index Report», який готується в рамках Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсільванії. Інститут світової політики на



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Інститут світової політики - один із найкращих аналітичних центрів Європи

У переліку найкращих аналітичних центрів Європи – вісім з України

Український інститут світової політики (Institute of World Policy) потрапив до Щорічного рейтингу найкращих аналітичних центрів світу «2017 Global Go to Think Tank Index Report», який готується в рамках Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсільванії. Інститут світової політики на 63-му місці у цьому рейтингу.

Так, згідно з рейтингом, який оприлюднений Центром Разумкова сьогодні у Києві, в переліку найкращих аналітичних центрів Європи – вісім з України. Відповідно до рейтингу вони зайняли наступні позиції:

4. Razumkov Centre (Ukraine) Центр Разумкова

34. International Centre for Policy Studies (ICPS) (Ukraine) Міжнародний Центр Перспективних Досліджень

36. Kyiv National Economic University (KNEU) Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

48. Democratic Initiatives Foundation (Ukraine) Democratic Initiatives Foundation-Фонд «Демократичні Ініціативи»

49. Dniprovsky Center for Social Research (DCSR) (Ukraine) Дніпровський центр соціальних досліджень

63. Institute of World Policy (Ukraine) Інститут світової політики/Institute of World Policy

86. Institute for Economic Research and Policy Consulting (Ukraine) Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

89. International Center for Policy Studies (Ukraine).Всього до рейтингу увійшло 14 українських аналітичних центри.

Зокрема, до номінації провідних аналітичних центрів в галузі міжнародної економічної політики потрапили: на 42 місті Центр Разумкова та на 69 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

До номінації провідних аналітичних центрів в галузі прозорості та якісного державного управління потрапив Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» на 44 місті.

Довідка:

«Global Go to Think Tank Index Report» – це щорічний рейтинг найкращих аналітичних центрів світу. Автор проекту – Джеймс Г. МакГанн – вже 11 років видає щорічне деталізоване та ґрунтовне дослідження, а з 2014 року – відбувається паралельна презентація в десятках країнах світу.