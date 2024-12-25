Росію не влаштовує перемир’я з Україною – Лавров

Міністр зазначив, що РФ «не відчуває жодних ілюзій» щодо перспектив перемир'я у 2025 році

Росію не влаштовує перемир'я у війні, яку вона веде проти України. Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив у інтерв'ю в програмі «60 мінут», яку ведуть пропагандисти Ольга Скабєєва та Євген Попов.

«Нам потрібні надійні, юридично зобов'язуючі домовленості, націлені на усунення головних причин конфлікту, включаючи спільну безпеку в Європі, розширення НАТО, нещодавнє рішення Євросоюзу про те, щоб просто лягти під блок, і по суті, ліквідувати всі відмінності між цими організаціями, і, безумовно, права людей, які проживають на територіях і висловилися за возз'єднання з Росією», – сказав Лавров.

Міністр зазначив, що РФ «не відчуває жодних ілюзій» щодо перспектив перемир'я у 2025 році.

«Їх немає й у врегулюванні української кризи. Усім неангажованим давно вже зрозуміло, що вирішити конфлікт можна виключно в контексті домовленостей про надійну безпеку та стабільність у Європі, які б враховували інтереси Росії та законні інтереси всіх інших країн», – зауважив Лавров.

При цьому Лавров послався на заяви очільника Кремля Володимира Путіна, що нібито він не раз зазначав, що РФ ніколи «не уникає переговорів» щодо завершення війни проти України.

«Нам слід бачити серйозні, конкретні пропозиції. Коли вони до нас надійдуть, прийматимемо рішення про реакцію на них, виходячи з національних інтересів», – додав він.

Нагадаємо, Росія заявляє, що переговори з Україною повинні базуватися виключно на умовах, які були озвучені в Стамбулі, і відмовляється від будь-яких компромісів.

Окрім того, російська влада знову звинуватила Україну у «зривах домовленостей» і висловила нові погрози щодо територіальної цілісності України. Зокрема, Україні закидали недотримання міжнародних зобов’язань і попередили про ймовірність ще більших територіальних втрат. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нагадав про три угоди, які, за його словами, начебто були зірвані Києвом. Про це він заявив на «XVI Асамблеї Російського світу», а його цитати були надані російськими пропагандистськими ЗМІ.