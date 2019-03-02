Український консул відвідав у російських колоніях «українських диверсантів»



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Тарас Малишевський

Перебувати українцю в оточенні, яке отруєне російським телевізором, буває нелегко, - консул

Виконуючий обов'язки генерального консула України у Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав фігурантів «справи українських диверсантів» Володимира Присича і Геннадія Лимешка у російських колоніях.

Як розповів Малишевський, Лимешко відмовляється працювати в колонії «на Росію».

«Перебувати українцю в оточенні, яке отруєне російським телевізором, буває нелегко. Однак, з цим у Геннадія все в порядку, спокійний і впевнений, з глибокою вірою в душі й підтримкою братів-одновірців. Нормально поговорили годину, про умови перебування і стосунки з іншими ув'язненими. Працювати на Росію намірів немає, та й роботи, як такої, немає. Захворів на грип», - сказав консул.

За словами Малишевського, інший засуджений українець Володимир Присич відновлюється після важкого грипу.

«У Володимира Присича все більш-менш, він вже переніс важкий грип, погода навесні в цьому краї сприяє одужанню. Гроші поклали на свій рахунок - у магазині на території колонії все головне є. Дякував за новорічні привітання! Прийшла купа листів з Північної Америки, Білорусі, Європи. У присутності керівництва колонії розмова йшла про стан здоров'я і щоденні справи за гратами. Стосунки у нього з «начальством» нормальні. Домовилися, що ще звернеться до лікаря з питань, де потрібна не тільки порада, а й медичний супровід. Має проблеми з тиском», - розповів він.

Як повідомлялося, 12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму так званого «агента СБУ», якого звинуватили у підготовці диверсій на півострові. Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання й допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

Судацький міський суд 10 травня визнав Лимешка винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за «незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин».

У Міноборони України повідомили, що затриманий в анексованому Криму й оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Про те, що Володимир Присич - четвертий фігурант «справи українських диверсантів», повідомляла Кримська правозахисна група в листопаді 2016 року. Але тоді його доля була точно не відома адвокатам. У 2017 році в анексованому Криму Володимира Присича засудили до 3 років позбавлення волі. Однак вирок йому винесли за іншою статтею - за зберігання наркотиків.

Джерело: Крим.Реалії