Український кордон з Польщею може паралізувати страйк польських прикордонників
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Розсилка
До протесту готуються силові та воєнізовані служби по всій Польщі
Працівники Прикордонної служби Польщі почнуть так званий італійський страйк, якщо уряд не виконає їхніх умов. У такому разі час перетину польсько-українського кордону може становити не до шести годин, як зараз, а цілу добу.
Про це пише Gazeta Wyborcza.
«Рух на польсько-українському кордоні зростає нечуваними темпами. З січня по серпень поточного року його перетнуло майже 14,5 мільйонів осіб. Уже сьогодні ситуація на польсько-українському кордоні погана, натомість справжня катастрофа лише попереду», – йдеться у матеріалі.
До протесту готуються силові та воєнізовані служби по всій Польщі. Серед них є також співробітники Прикордонної служби, які, серед іншого, вимагають збільшення зарплат. План протестів вже розроблений. У жовтні відбудеться всепольська демонстрація співробітників цих структур, а якщо уряд не поступиться – черговим етапом буде італійський страйк.
Неофіційно прикордонники заявляють, що коли дійде до італійського страйку, польсько-український кордон, фактично, буде паралізований.
Міністерство внутрішніх справ Польщі на запитання про те, що зробить у випадку зупинки руху на кордоні, конкретної відповіді не дало.
Як відомо, італійський страйк полягає у неповному або частковому виконанні своїх обов'язків з боку працівників.
Джерело: Європейська правда