Український літак «Руслан» доправив у Флориду вантаж для SpaceX
- Вчора, 22:54
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Літак подолав 3 613 км та приземлився у Флориді на узбережжі Атлантичного океану
Український літак Ан-124-100 «Руслан» ДП «Антонов» успішно завершив політ з Лос-Анджелеса до штату Флорида, під час якого було перевезено крупногабаритний вантаж для аерокосмічної компанії SpaceX.
Про це свідчать дані авіаційного порталу Flightradar24.
Згідно з даними порталу, український літак подолав 3 613 км протягом 4,5 годин та приземлився у Тайтусвіллі — місті на сході штату Флорида, на узбережжі Атлантичного океану.
Раніше повідомлялося, що українська авіабудівна компанія «Антонов» звернулася до міністерства транспорту США з проханням надати дозвіл на позаплановий переліт вантажного літака Ан-124-100 «Руслан» з Лос-Анджелеса до Флориди, необхідного для перевезення великогабаритного вантажу компанії Ілона Маска SpaceX.