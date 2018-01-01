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    Український літак «Руслан» доправив у Флориду вантаж для SpaceX

    Літак подолав 3 613 км та приземлився у Флориді на узбережжі Атлантичного океану
    Український літак Ан-124-100 «Руслан» ДП «Антонов» успішно завершив політ з Лос-Анджелеса до штату Флорида, під час якого було перевезено крупногабаритний вантаж для аерокосмічної компанії SpaceX. Про це свідчать дані авіаційного порталу Flightradar24.  Згідно з даними порталу, український літак подолав 3 613 км
    • Вчора, 22:54
    • Розсилка
    Ан-124-100 &laquo;Руслан&raquo;
    Ан-124-100 «Руслан»

    Літак подолав 3 613 км та приземлився у Флориді на узбережжі Атлантичного океану

    Український літак Ан-124-100 «Руслан» ДП «Антонов» успішно завершив політ з Лос-Анджелеса до штату Флорида, під час якого було перевезено крупногабаритний вантаж для аерокосмічної компанії SpaceX.

    Про це свідчать дані авіаційного порталу Flightradar24

    Згідно з даними порталу, український літак подолав 3 613 км протягом 4,5 годин та приземлився у Тайтусвіллі — місті на сході штату Флорида, на узбережжі Атлантичного океану.

    Раніше повідомлялося, що українська авіабудівна компанія «Антонов» звернулася до міністерства транспорту США з проханням надати дозвіл на позаплановий переліт вантажного літака Ан-124-100 «Руслан» з Лос-Анджелеса до Флориди, необхідного для перевезення великогабаритного вантажу компанії Ілона Маска SpaceX.

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