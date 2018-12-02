Український паспорт зайняв 28 місце в рейтингу Passport Index



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Перше місце в рейтингу зайняв паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів

Український паспорт зайняв 28 позицію в щорічному рейтингу Passport Index, який порівнює офіційні державні документи за принципом доступу їх громадян в інші країни.

Відповідно до опублікованого рейтингу Passport Index, першу сходинку посідає паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів, громадяни яких можуть відвідати без віз 167 країн.

Друге місце розділили паспорти Сінгапуру та Німеччини - їх громадяни можуть без використання віз потрапити до 166 країн світу.

Третє місце в рейтингу Passport Index займають Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея та Сполучені Штати Америки. Громадяни цих країн можуть безперешкодного відвідати 165 країн.

Зазначимо, що Україна посіла 28 позицію серед світових паспортів, українці мають змогу відвідати без використання віз 131 країну.

Найгіршими в рейтингу Passport Index стали паспорт Афганістану (29 країн), Іраку (32 країни), Пакистану (35 країн), Сирії (36 країн) та Сомалі (38 країн).