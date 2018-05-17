Український посол запевняє, що санкції проти РФ не шкодять економіці Італії

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Посол України в Італії Євген Перелигін

Посол спростовує заяви про втрату Італією 3 млрд євро на рік у зв'язку з європейськими санкціями

Посол України в Італії Євген Перелигін спростовує твердження російських політиків щодо мільярдних збитків, які завдають італійській економіці санкції проти Росії.

Про це йдеться у статті посла «8 міфів про збитки є європейських економік від російських санкцій» у виданні Affaritaliani.

У статті Перелигін спростовує заяви про втрату Італією 3 млрд євро на рік у зв'язку з європейськими санкціями.

Посол зазначає, що в останні роки спостерігається різке зниження італійського експорту до Росії: з 10,7 млрд євро в 2013 році (ще до введення санкцій) до 6,7 млрд в 2016 році.

Причиною є різке падіння світових цін на нафту, що спричинило значне зниження валютних доходів РФ, зниження купівельної спроможності в Росії та девальвацію рубля.

Впродовж того самого періоду відбувалося скорочення імпорту до Росії не лише з Італії, а й усього світу.

Починаючи з 2017 року, коли ціни на нафту повернулися до зростання, а економічна ситуація в Росії стабілізувалася, імпорт з Італії також збільшився на 19,3%.

Перелигін також розвіює відомий міф, що санкції більше впливають на виробників італійської сільськогосподарської продукції і через це їх треба скасувати.

«По-перше, слід зазначити, що європейські санкції взагалі не впливають на аграрний сектор, навіть якщо експорт італійських товарів, пов'язаних із цим сектором, зменшився. Це пов'язано з тим, що Росія сама ввела ембарго на імпорт низки сільськогосподарських продуктів з ЄС», - зазначив він.

Як повідомляв «Главком», цього тижня Рада Євросоюзу також запровадила санкції проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

До слова, 15 травня депутати Держдуми проголосували за санкції проти США.

Джерело: Еспресо ТВ