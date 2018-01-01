Український режисер у Польщі презентував постановку про війну на Донбасі

Події у виставі «Масара» розпочинаються в Україні на території тимчасово окупованого Донбасу

Сьогодні у Старому театрі в Кракові відбулась прем’єра вистави «Масара» режисера Станіслава Мойсеєва. Це перша співпраця європейського театру такого рівня з українськими режисерами. Старий театр у Кракові на сьогодні є найдавнішим діючим театром Польщі і культовим місцем для театралів Європи. На його сцені презентували свої



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Станіслав Мойсеєв

Події у виставі «Масара» розпочинаються в Україні на території тимчасово окупованого Донбасу

Сьогодні у Старому театрі в Кракові відбулась прем’єра вистави «Масара» режисера Станіслава Мойсеєва.

Це перша співпраця європейського театру такого рівня з українськими режисерами. Старий театр у Кракові на сьогодні є найдавнішим діючим театром Польщі і культовим місцем для театралів Європи. На його сцені презентували свої вистави такі визначні режисери як Єжи Гротовський, Анджей Вайда, Агнешка Холланд і Кшиштоф Зануссі.

«Не скажу, що робота була легкою, бо як завжди у новому театрі, з новими акторами існує момент звикання один до одного — і це природньо. Тим більше, у такому знаному європейському театрі, з багатою історією і колосальною традицією!» — коментує співпрацю Мойсеєв.

Події у виставі «Масара» розпочинаються в Україні на території тимчасово окупованого Донбасу, влітку 2014 року. Звичайний обід в родинному колі. Зі страшним гуркотом провалюється стеля. На стіл падає крісло літака з мертвою жінкою.

«Історія починається достатньо документально, а в другому і третьому акті перетворюється в такий собі метафізичний раціональний спосіб дослідження природи зла, тоталітаризму, насильства. І от головний персонаж вистави - Масара. Саме він стає персоніфікацією усього зла. В Масарі промальовуються риси різних історичних постатей. Може не так буквально, але це відчувається. Головне, що там є безперечні зв’язки з постаттю Путіна і дій Росії на Донбасі», — розповідає про постановку режисер Станіслав Мойсеєв.

Крім того, у виставі порушується багато тем, пов’язаних з толерантністю до насилля, з тим, що Україна фактично залишається наодинці у ситуації з російською агресією. У постановці через монологи героїв звучать заклики-попередження до єропейців: не закривати очі на події на сході України, бо від того, що завтра в такій ситуації можуть опинитися й інші, ніхто не застрахований.

«Незмінність цієї історії з плином часу полягає в тому, що там миру по суті немає. Масара тільки в третій частині п’єси починає декларувати, що він хоче іти на мирні перемовини. Але ці наміри насправді є більше грою, ніж реальними діями цього персонажа! І, образившись на те, що його не зрозуміли, він йде продовжувати свою справу далі», — коментує режисер-постановник.

Над постановкою «Масари» працювала міжнародна команда професіоналів. Художник по костюмах і сценограф — Володимир Ковальчук, відомий своєю творчою співпрацею з Юрієм Любімовим («Театрі на Таганці») та Анатолієм Васильєвим («Школа драматичного мистецтва»). Музику до вистави написав знаний європейський композитор Євген Гальперін. Саме він здобув перемогу Європейської кіноакадемії в номінації «найкраще музичне оформлення до кінострічки» за роботу над фільмом «Нелюбов» режисера Андрія Звягінцева. Участь у роботі над виставою брав і автор п’єси — Маріус Івашкевічус. Головну роль — Масари, виконує відомий польський актор театру і кіно — Радослав Кшижовський. Який свого часу зіграв епізодичну роль в оскароносному фільмі Стівена Спілберга «Список Шиндлера».