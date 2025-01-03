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У Туреччині спорожніли банкомати: громадяни у розпачі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Туреччині спорожніли банкомати: громадяни у розпачі
Ліміт на зняття готівки у Туреччині збільшився, але виникла більша проблема у банкоматах
фото із відкритих джерел

Milliyet: у турецьких банкоматах бракує готівки, зняти банкноти номіналом 5, 10, 20 і 50 турецьких лір практично неможливо, що викликає паніку громадян

Турецькі банкомати зіткнулися з проблемою нестачі готівки, і громадяни вимушені бігати і шукати банкомати, у яких ще можна зняти гроші. Про це повідомила газета Milliyet. Така проблема виникла через збільшення добового ліміту зняття грошей. Банкомати також припинили приймати дрібні купюри.

«Банкомат приймає приблизно від 800 тисяч лір до 1 мільйона лір. Але банки не заповнюють його повністю. А загалом банки кладуть у банкомати гроші від 500 тисяч лір до 700 тисяч лір», – йдеться у статті.

Проблема зняття грошей у банкоматах зростає з кожним днем. Тому що в банкоматах часто немає купюр в 10, 20, 50 і навіть 100 лір.

У Туреччині спорожніли банкомати: громадяни у розпачі фото 1

«Коли ви хочете внести гроші на депозит, банкомати також не приймають дрібні купюри. Коли ви хочете зняти 50 лір, банкомат не дає. Громадянам також потрібні невеликі гроші. Коли ви хочете зняти невелику суму грошей, наприклад 180 лір, банкомат повідомляє, що він не може видати вам 180 лір, які ви хочете зняти в даний момент і дає тільки сто», – йдеться в матеріалі.

До Нового року у банкоматах Туреччини було встановлено ліміт на зняття грошей, що варіювався від п'яти до 10 тисяч лір на день (9000 грн). Після Нового року ліміти було збільшено до 15-20 тисяч лір (13,5-18 тис грн). Проте навіть із такими високими лімітами гроші в банкоматах швидко закінчуються. Людям доводиться шукати банкомати, в яких ще є готівка.

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Теги: Туреччина банк гроші ліміт

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