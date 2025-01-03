Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ГУР повідомляє, що росіяни у сирійському місті Тартус очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння

Росіяни планують перекинути частину військової техніки з Сирії в Лівію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
 
Зазначається, що на військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння.

За даними розвідки, 5 січня 2025 року прибути у сирійський порт планують російські  великі десантні кораблі «Іван Грен» і «Олександр Отраковський», суховантажне судно Sparta – наразі вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.

«На борту «Отраковського» перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту держави-агресора Росії капітан першого рангу Давітян Юрій Альбертович», – зауважує ГУР.

За інформацією розвідки, 8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна – універсальне вантажне судно Sparta II і танкер «Іван Скобелєв»,  які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії.

«Ще один військовий корабель Росії зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі – фрегат «Адмірал Головко» – планує здійснити дозаправку. Тим часом на Росії, на одному з аеродромів у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Росія евакуювала щонайменше 400 військових із району Дамаска протягом останніх днів у координації з повстанцями, яка повалила режим диктатора Башара Асада.

До слова, РФ наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.

Читайте також:

Теги: Сирія росія росіяни військова техніка Африка Ліван

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними Росавіації, з 06.40 за московським часом аеропорти у Волгограді та Астрахані вже працюють штатно
Росія закривала чотири аеропорти «з міркувань безпеки»
27 грудня, 2024, 08:13
Фахівці оперативно вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику
У Харкові піротехніки знешкодили ракету Х-59, яка не розірвалася після падіння
26 грудня, 2024, 21:16
Інфляція в Росії продовжує прискорюватися, незважаючи на підвищення ставки Центробанку і спроби влади директивно регулювати ціни на рівні торгових мереж
Ціни б'ють рекорди. Росіяни віддають останні гроші на продукти
19 грудня, 2024, 11:30
У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу
Опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів проросійського президента
14 грудня, 2024, 22:41
Кіт Келлог висловився про закінчення війни в Україні
Спецпредставник США з питань України зробив заяву про завершення війни
13 грудня, 2024, 20:58
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі 10 грудня
Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН
11 грудня, 2024, 18:24
У Євросоюзі запевнили, що повернуться до питання затвердження санкцій згодом
ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення
6 грудня, 2024, 19:30
За словами правоохоронців, казино фінансувало оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації
ДБР повідомило про підозру власникам і керівництву онлайн-казино через зв'язки з Росією
5 грудня, 2024, 15:05
Успіхи ЗСУ підтверджують геолокаційні кадри
ЗСУ мають успіхи в Курській області – ISW
4 грудня, 2024, 05:39

Соціум

Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
На Балтійському морі тривають серйозні збої сигналу GPS
На Балтійському морі тривають серйозні збої сигналу GPS
Українські чоловіки у Польщі отримують повістки? Роз'яснення
Українські чоловіки у Польщі отримують повістки? Роз'яснення
Сили спецоперацій пояснили, чому КНДР відправляє солдатів на війну проти України
Сили спецоперацій пояснили, чому КНДР відправляє солдатів на війну проти України
У Каліфорнії літак впав на промислову будівлю: є загиблі та десятки поранених (відео)
У Каліфорнії літак впав на промислову будівлю: є загиблі та десятки поранених (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
24K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
14K
ООН розкритикувала заборону УПЦ МП в Україні: реакція МЗС

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua