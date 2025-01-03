Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії

Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії

ГУР повідомляє, що росіяни у сирійському місті Тартус очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння

Росіяни планують перекинути частину військової техніки з Сирії в Лівію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Зазначається, що на військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння.

За даними розвідки, 5 січня 2025 року прибути у сирійський порт планують російські великі десантні кораблі «Іван Грен» і «Олександр Отраковський», суховантажне судно Sparta – наразі вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.

«На борту «Отраковського» перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту держави-агресора Росії капітан першого рангу Давітян Юрій Альбертович», – зауважує ГУР.

За інформацією розвідки, 8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна – універсальне вантажне судно Sparta II і танкер «Іван Скобелєв», які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії.

«Ще один військовий корабель Росії зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі – фрегат «Адмірал Головко» – планує здійснити дозаправку. Тим часом на Росії, на одному з аеродромів у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Росія евакуювала щонайменше 400 військових із району Дамаска протягом останніх днів у координації з повстанцями, яка повалила режим диктатора Башара Асада.

До слова, РФ наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.