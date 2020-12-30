Вакцина для бідних країн. ВООЗ назвав суму

Гебреєсус наголосив, що $4 млрд необхідно зібрати у наступному році

Гендиректор ВООЗ терміново просить дофінансувати COVAX на $4 млрд

Міжнародний механізм доступу до вакцин від коронавірусу COVAX потребує фінансування на $4 млрд. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Reuters.

«Для цього механізму COVAX терміново потрібні понад $4 млрд для закупівлі вакцин для країн з низькими доходами і доходами нижче середніх», – заявив Гебреєсус.

Він також просить світове співтовариство «солідарно працювати разом» у зміцненні охорони здоров'я у світі.

«У 2020 році криза у сфері охорони здоров'я історичних масштабів показала нам, наскільки тісно ми всі пов'язані. Вакцини дають велику надію змінити хід пандемії. Але щоб захистити світ, ми повинні забезпечити вакциною усіх людей, яким загрожує ризик. Щоб вакцина була скрізь – не лише у країнах, які можуть собі дозволити купівлю вакцини», – зазначив гендиректор ВООЗ.

Гебреєсус також, закликав країни боротися з теоріями змови та нападами на науку.

«Вибір простий, і світ може пройти останні милі цієї кризи разом, допомагаючи один одному на шляху, від справедливого обміну вакцинами до надання точних порад, висловлювання співчуття та турботи всім, хто їх потребує», – сказав очільник ВООЗ.

Нагадаємо, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.