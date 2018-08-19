Український захисник російського клубу не повернувся до прапора РФ. Стало відомо чому



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Віталій Федорів не повернувся

Федорів заявив, що перед кожною грою молиться

Увечері 18 серпня на сочинському стадіоні «Фішт» відбувся матч сьомого туру Футбольної національної ліги РФ між командами «Нижній Новгород» і «Сочі». Перед початком зустрічі під час виконання гімну Росії футболісти обох команд, що вишикувалися на поле, повернулися обличчям до російського прапору. Єдиним, хто цього не зробив, став український захисник «Нижнього Новгорода» Віталій Федорів. Він продовжував стояти обличчям до трибун.

Після матчу, який завершився перемогою гостей з рахунком 1: 0, російські ЗМІ та вболівальники засудили поведінку футболіста. Його звинувачували в демонстративній неповазі до Росії та її державної символікм. Як пише Sports.ru, вночі в соцмережах клубу стали з'являтися пропозиції покарати Федоріва: освистувати його на матчах або навіть розірвати з ним контракт. Вранці всі коментарі були видалені, а найбільш активні учасники дискусії були забанені.

Вдень 19 серпня прес-служба нижегородського клубу пояснила, що українець не виявляв неповаги до росіян, а просто молився. У коментарі на сайті «Нижнього Новгорода» Федорів заявив, що, як віруюча людина, перед кожною грою промовляє на полі слова молитви.

«Моє глибоке переконання, що спорт - поза політикою. З повагою ставлюся до гімну і прапора будь-якої країни. Так що прошу в моїх діях не вбачати ніякої політичної підоснови», - процитувала його слова прес-служба.

Як зазначає «Газета.ру», інцидент в Сочі став вже не першим випадком, коли Федорів не повернувся до російського прапору. Аналогічний епізод відображений в трансляції матчу першого туру російської ліги, коли «Нижній Новгород» зустрічався з «Мордовією».

30-річний Віталій Федорів - вихованець київського «Динамо». В Україні він також виступав за «Говерлу», «Олімпік», «Кривбас» і провів два матчі за національну збірну. У Росії він раніше грав за пермський «Амкар». Контракт з нижегородським клубом Федорів підписав в лютому 2018 року. У складі команди він провів 11 матчів.

Джерело: Медуза