Українського танкіста засудили в «ДНР» до 18 років в'язниці



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Богдана Пантюшенко звинуватили в підриві мосту на дорозі Донецьк – Авдіївка

Командир танка 1-ї окремої танкової бригади Богдан Пантюшенко перебуває в полоні бойовиків «ДНР» з 18 січня 2015 року

В терористичній «ДНР» танкіста Збройних сил України Богдана Пантюшенка засудили до 18 років позбавлення волі.

Про це з посиланням на так звану генпрокуратуру «ДНР» повідомляє видання «Новини Донбасу».

«Пантюшенка звинуватили в підриві моста на дорозі Донецьк - Авдіївка. «Вирок» набув чинності», - йдеться в повідомленні.

Командир танка 1-ї окремої танкової бригади з позивним Броня Богдан Пантюшенко перебуває в полоні бойовиків «ДНР» з 18 січня 2015 року. Він потрапив у полон під час операції біля села Спартак, яке розташоване в районі донецького аеропорту.

За словами дружини танкіста, перед обміном у грудні 2017 року ім'я Пантюшенка викреслила зі списку «та сторона без пояснення причин».

Пізніше «ДНР» знову відмовилася обміняти українського військового.