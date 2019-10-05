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    Українського танкіста засудили в «ДНР» до 18 років в'язниці

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    <p>Богдана Пантюшенко звинуватили в підриві мосту на дорозі Донецьк &ndash; Авдіївка</p> - Українського танкіста засудили в «ДНР» до 18 років в'язниці

    Богдана Пантюшенко звинуватили в підриві мосту на дорозі Донецьк – Авдіївка

    Командир танка 1-ї окремої танкової бригади Богдан Пантюшенко перебуває в полоні бойовиків «ДНР» з 18 січня 2015 року

    В терористичній «ДНР» танкіста Збройних сил України Богдана Пантюшенка засудили до 18 років позбавлення волі.

    Про це з посиланням на так звану генпрокуратуру «ДНР» повідомляє видання «Новини Донбасу».

    «Пантюшенка звинуватили в підриві моста на дорозі Донецьк - Авдіївка. «Вирок» набув чинності», - йдеться в повідомленні.

    Командир танка 1-ї окремої танкової бригади з позивним Броня Богдан Пантюшенко перебуває в полоні бойовиків «ДНР» з 18 січня 2015 року. Він потрапив у полон під час операції біля села Спартак, яке розташоване в районі донецького аеропорту.

    За словами дружини танкіста, перед обміном у грудні 2017 року ім'я Пантюшенка викреслила зі списку «та сторона без пояснення причин».

    Пізніше «ДНР» знову відмовилася обміняти українського військового.

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