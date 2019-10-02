Ватажки «ЛДНР» нахабно звернулися до Зеленського (текст «заяви»)



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Ватажки «ЛДНР» вимагають, щоб Зеленський вступав «в прямий діалог» з ними

«Пан Зеленський також заявив, що буде прийнятий якийсь новий закон про особливий статус. Цікаво знати, який?» - говориться у «заяві» Пушиліна і Пасічника

Ставленики Кремля в «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник написали спільне звернення до президента України, де у нахабній формі висунули йому умови щодо закону про особливий статус Донбасу.

Повний текст «заяви» опублікували в Telegram-каналі Донецьк Donbass.

«Україна вчора завдяки Росії, Німеччині і Франції підписала, нарешті, «формулу Штайнмайєра», що гарантує Донбасу особливий статус. Таким чином, вона визнає особливе право народу Донбасу на самостійне визначення своєї долі. Ми самі будемо вирішувати, якою мовою говорити, якою буде наша економіка, як буде формуватися наша судова система, як буде захищати наших громадян наша Народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією.

Це наша справа, наша мета. І ми будемо продовжувати переговори в Мінську, щоб в кінцевому підсумку прийти до повного самоврядування і самовизначення. І закликаємо пана Зеленського не диктувати нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає. Пан Зеленський також заявив, що буде прийнятий якийсь новий закон про особливий статус.

Цікаво знати, який? Нам багато чого не подобається в нинішній редакції цього закону, в який Порошенко наставив неприйнятних застережень. І ці застереження, і вставки потрібно із закону видалити. Але в ньому також містяться і найважливіші положення, які міняти ні в якому разі не можна. Тому будь-які зміни закону про особливий статус повинні бути узгоджені з нами. В іншому випадку ми будемо вважати їх прямим і грубим порушенням Мінських угод, і вони для нас будуть юридично нікчемні. Хочемо застерегти пана Зеленського від необачних дій. Якщо він хоче домогтися мирного співіснування з ДНР і ЛНР, нехай вступає в прямий діалог з нами, а не робить непродумані і безглузді односторонні заяви», - заявили Пушилін і Пасічник.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.