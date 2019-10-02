СБУ затримала інформаторку бойовиків ДНР на Донеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювана за власною ініціативою відновила контакти з ватажком одного з дисперсно-розвідувальних підрозділів бойовиків та з серпня 2017 року збирала для бойовиків інформацію

Служба безпеки України затримала мешканку Великоновосілківського району Донецької області за підозрою в передачі розвідданих про підрозділи операції Об'єднаних сил незаконних збройних формувань самопроголошеної «Донецької народної республіки» в Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

СБУ встановила, що підозрювана за власною ініціативою відновила контакти з давнім знайомим, ватажком одного з дисперсно-розвідувальних підрозділів бойовиків.

Зазначається, що за завданням куратора з серпня 2017 року вона збирала для бойовиків інформацію розвідувального характеру.

Жінка телефоном повідомляла відомості про місця дислокації і чисельність особового складу ООС, переміщення військової техніки.

Куратор передавав отриману інформацію до так званого «Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки».

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу.

Наразі досудове розслідування завершено.

Матеріали справи надіслано до суду для винесення відповідного процесуального рішення.