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    Українську цибулю почали купувати Туреччина і Молдова

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    Українську цибулю почали купувати Туреччина і Молдова

    Експортери активно скуповують цибулю у фермерів з Херсонської області за ціною 5,5-6 грн/кг ($0,22-0,24/кг)

    Фермери південного регіону України почали експортувати цибулю до Туреччини і Молдови.

    Про це повідомляє проєкт EastFruit.

    «З кінця минулого тижня Україна почала відвантажувати цибулю до Туреччини і Молдови. Експортери активно скуповують цибулю у фермерів з Херсонської області за ціною 5,5-6 грн/кг ($0,22-0,24/кг)», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на поточному тижні на ринку цибулі в Україні збереглася активна торгово-закупівельна діяльність. Підвищений інтерес до закупівель протягом тижня проявляли компанії з Туреччини і Молдови, а також місцеві роздрібні мережі, що дозволило продавцям підвищити відпускні ціни.

    На сьогоднішній день цибуля експортної якості пропонується не дешевше 5,5-6 грн/кг ($0,22-0,24/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж середня оптова ціна на цибулю в Молдові. Для порівняння в кінці минулого робочого тижня цибуля в Молдові пропонувалася до продажу за ціною $0,26-0,34/кг.

    «Незначне подорожчання в сегменті ріпчастої цибулі було характерно в основному для південних областей України, в той час як торгівля в решті регіонів йшла не так активно у зв'язку з чим виробники вважали за краще не переглядати діапазон цін, що сформувався раніше», - зазначили аналітики проєкту.

    Згідно з даними щоденного моніторингу, на сьогоднішній день серед усіх імпортерів найбільший обсяг цибулі в Україні купує саме Молдова.

    Туреччина експорт Молдова торгівля Херсонщина аграрії Україна село фермерство овочі
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